15 aastat abielus olnud eestlanna teab, et seksivaba abielu töötab ideaalselt: eesmärk ei peaks olema ainult järgmine orgasm, vaid...

„Mina ja minu abikaasa oleme selleks näiteks. Oleme abielus 15 aastat ja meil on kaks last. Kuidagi me ju pidime need põnnid eostama, eks, nii et päris tsölibaadielu ei ole me elanud. Esimestel aastatel on huvi teineteise vastu loomulikult suurem ja meiegi nagistasime usinalt, tegime lapsed ja…. siis jäi seks unarusse.“