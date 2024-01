Mari omapärane lugu: ma kohtusin oma mehe armukesega. Eks elu näitab, kas ma tegin õigesti...

Tütar sündis alles viis aastat peale seda, kui olime tuttavaks saanud. Aga mina tundsin, et just sellel ajal hakkaski miski meie omavahelises suhtes muutuma. Ma olin ka rohkem lapsega koos ja võis juhtuda, et Juhan tundis end kõrvalejäetuna. Tütar ei maganud esimesel aastal kohe üldse ja ma mäletan, et Juhan magas tihti teises toas, et saaks üldse välja magada ja hommikul tööle minna. Mina jälle märkasin, et sellel ajal hakkas ta hiljem koju tulema, oli õhtul väsinud, rääkis vähe. Nagu midagi oleks südamel. Aga sellest rääkida ta ka ei tahtnud.

Siis läks paar aastat mööda. Ega meie suhe ei muutunud vahepeal paremaks ega halvemaks. Ma ise arvasin, et eks lapse sünd on peres suur muutus ja aeg teeb oma töö. Aga siis ühel päeval polnud Juhanit kodus ja uksekell helises. Tegin ukse lahti ja üks noor naine oli ukse taga. Ta ütles täiesti rahuliku häälega mulle tere ja kas mina olen Mari ja et me peame omavahel natuke rääkima.

Sellel hetkel tekkis mul tunne, et midagi on lahti ja see peab Juhaniga seotud olema. Ma jäin sõnatult seisma, aga lasin ta sisse. Ta jäi esikusse seisma. Vaatas mulle silma nagu ta räägiks täiesti tavalisest asjast, mida ma iga hinna eest teadma peaksin ja nagu oleks tal õigust isegi üle ja ütleski siis, et nemad Juhaniga juba mõnda aega suhtlevad. Ma mäletan, see oli nagu noahoop südamesse, ma tundsin, kuidas põlved nõrgaks läksid ja maailm hakkas ringi käima. Ma panin käe südame peale ja küsisin: „ Mida see siis nüüd tähendab, minu mehest Juhanist käib jutt ikka või? „Jah. Ma tean, et ta on abielus, ta on mulle rääkinud sellest. Ma tean, et ta on õnnetu ja tahab lahutada.“