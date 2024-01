Võimuvõitlus, arusaamatud pinged... Mis on kõige olulisem asi, mis on teadliku suhte toimimise alustala?

„Teadlik paarisuhe on emotsionaalselt turvaline. Selline, kus miski pole tabu, miski pole liiga isiklik, kõik on päevavalgele toodud, läbipaistev ja usaldav,“ lausub ta ja lisab, et teadliku suhte vastand on ebateadlik, automaatne. See algab läbi tunnetamata partnerivalikust ja sisaldab ebateadlikku suhtlemist. See aga võib välja viia võimuvõitluse, arusaamatute pingete, kurvameelsuse või enesesse tõmbumiseni.