Pane teadus enda kasuks tööle! Teadlaste sõnul peaks uusaastalubadus vastama nendele tingimustele

Oleme harjunud kuulma, et uute harjumuste juurutamiseks on vaja seda tegevust teha 21 päeva. Selleks ajaks olevat nii keha kui mõistus uue rutiiniga harjunud ning selle omaks võtnud. Mitmete uuringute põhjal sellega siiski nõustuda ei saa.

Näiteks 2009. aastal avaldati teadusajakirjas European Journal of Social Psychology uuring, mille järgi võtab uue harjumuse loomine hoopis kuni 254 päeva, keskmiselt kulub selleks aga 66 päeva. Erinevaid aegu on välja pakutud teisteski uuringutes (näiteks 100 päeva, 150 päeva) ning ükski neist pole vaid 21 päeva.

Uuringud on näidanud, et liiga üldine eesmärk nagu „mediteerin regulaarselt“ ei tööta. Mida konkreetsem on eesmärk, seda paremini ta töötab. „Mediteerin regulaarselt“ asemel töötab hästi näiteks „mediteerin iga päev 15 minutit“ või „mediteerin esmaspäeva, kolmapäeva ja reede hommikuti 15 minutit korraga“.