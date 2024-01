Ma olen mures ja ausalt öeldes ka natukene tüdinenud oma mehe kommete tõttu, mida ta juba kolmandat aastat järjest jaanuaris suure õhinaga alustab. Mingil kummalisel põhjusel on ta üks nendest „uus aasta, uus mina“ suhtumisega tegelastest ja see tähendab siis, et läheb kolmas aasta, kus ta uue aastanumbri saabumisega teeb tühjaks meie külmkapi, et asendada väljapraagitu ainult tervislike toodetega. Tegi endale uuesti jõusaali liikmekaardi ja teatas, et tema hakkab viiel õhtul nädalas seal käima ning hommikuid võiksime me koos alustada jooksuringiga.