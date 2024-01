Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja raamatu „Hinga ja ela!“ autor Monika Palm lausub, et unistused annavad meile justkui tiivad, mis tõstavad meid kõrgustesse. Ta tõdeb, et aasta alguses on inimestel saanud kombeks seada endale eesmärke või unistusi, mõelda ning mõtiskleda nende üle.