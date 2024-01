Põhitõed, mida järgida kohtinguperioodi alguses, millest suur osa inimesi kipub mööda vaatama

Ükskõik, kui vana sa ka ei ole, on asju, millega ei tohi leppida mitte kunagi. Ja sellisel puhul tuleb lihtsalt kohe esimeste ohumärkide puhul minema minna ja mitte oodata, et inimene ennast muudab. Või et küll asjad laabuvad iseenesest ja kõik saab korda. Näiteks, kui keegi sinu kulul nalja teeb, aga ise ei kannata, kui sina sama teed, on see ohumärk. Kui teie suhe ei ole võrdne, siis on nalja tegemine pigem alandus. Sama kehtib ka selle kohta, kui keegi hakkab juba teisel kohtumisel sind kontrollima või ütlema lauseid, mis tekitavad sinus kehva tunde. Või siis katsub eemaldada sind su lähedastest ja sõpradest.

See on väga tähtis, et sa hoiaksid oma isikliku elu enda teada vähemalt mõnda aega teie suhte alguses ja valmistad selle tutvustamise hetke korralikult ette. Et see oleks selline hetk, mis on teile mõlemale tähtis ja oluline. Kindlasti ei tohiks seda teha ootamatul moel ja halbades tingimustes. See võib kogu tulevase suhte teinekord ära rikkuda.