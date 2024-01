Sandra Vabarna seksist: kui hakkad oma partneriga rääkima, mis talle meeldib ja mis sulle meeldib, siis kaob...

Muu hulgas tuli teemaks ka seks ja sellega seonduv.

„Minu lähiringkonnas on normaalsed mehed, aga olen täiesti šokis, milliseid kinnistunud arusaamu neil on. Näiteks kui hakkad oma partneriga rääkima, mis talle meeldib ja mis sulle meeldib, siis kaob seksist kirg ära. Just! Sest teadmatuses kobamine on ju palju kirglikum!“

Aga Sandra saab aru. Tema silmad avasid mõned raamatud, mida mullu juhtus lugema, ja nooremad sõbrad, kes kõnelevad seksuaalsusest sama vabalt nagu ilmast. Põlvkondadel on selge vahe sees. „Esimene asi, mis mulle seostub sõnadega seksuaalne nõustamine, on Viljandi haigla roheline ooteruum, kus günekoloogi ukse taga on brošüürid, mis õpetavad, kuidas mitte rasedaks jääda. 20 aastat tagasi ei rääkinud keegi seksuaalsusest, naudingutest või eneserahuldamisest! Isegi kõige pikaajalisemate sõpradega pole mul need teemad jutuks tulnud, sest seks – see on ju kahe inimese omavaheline asi! Aga tegelikult? Need kaks inimest ei räägi omavahel ka, sest suhtes või abielus peaksid need asjad tulema kuidagi... iseenesest?!“

Sandra lähiring on neis jututeemades nüüdseks karastunud. Ja mis ta inimkatsetest selgus? „Et kõikidel on probleeme,“ rõhutab ta. „Alguses on neist rääkida veidi piinlik, minuvanustesse on kodeeritud valehäbi, aga sellest tuleb üle saada.“