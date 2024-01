Ole kursis oma kulude ja tuludega! Et aasta lõpuks raha kõrvale panna, tuleks kogumisega algust teha juba jaanuaris

„Eraisiku vaatest on kolmas sammas ja indeksifondid hea koht, mille kaudu pikaajaliselt koguda ning kus riskid on hajutatud. Fondivalitsejate kodulehtedel saab infot fondide kohta, mis aitab nii fondi valida kui ka vajadusel vahetada,“ selgitas Karel Parve. Erinevate fondide tootlusi saab võrrelda Pensionikeskuse kodulehel. Sealt on näha, et kõige paremat tootlust on näidanud passiivselt juhitud ja madalate tasudega indeksifondid.

Kui kanda kolmandasse sambasse veidi vähem kui 15%, ei juhtu midagi, kuigi maksimaalne maksusoodustus jääb kasutamata. „Samamoodi ei juhtu tegelikult midagi ka siis, kui kanda sinna liiga palju, sest see võib olla väga hea võimalus indeksifondi investeerimiseks kõrget teenustasu maksmata,“ lausus Liisi Kirch. Kolmanda samba sissemaksetega omandab koguja fondiosakuid, mille kaudu kuulub talle osa maailma erinevatest ettevõtetest, mille eesmärk on koguja vara väärtust kasvatada.

Kolmandasse sambasse kogumine on kasulik mitmel põhjusel. Esiteks on see hea viis pikaajaliseks kogumiseks, et kogu sissetulek ei kaoks igakuiselt näppude vahelt ja ka vanemas eas oleks võimalik tagada endale hea elukvaliteet. Teiseks tagastab riik kolmandasse pensionisambasse tehtud sissemaksete pealt tulumaksu.

Meelerahufondi hoia eraldi

Kuigi pikaajaline kogumine on oluline, tuleks mõelda ka nendele olukordadele, kui on kiirelt vaja teha ootamatuid kulutusi, näiteks läheb pesumasin katki või on vaja minna erakorralisele hambaravile.

Kirchi sõnul võiks rahalist tagavara olla kindlasti kolme kuu kulutuste summas, aga parem oleks, kui säästudega saaks katta kuue kuu kulutused. Kõige mõistlikum on seda tagavara ehk meelerahufondi hoida eraldi kontol või hoiusel. Kirch sõnas, et see toimib tema enda puhul ning ka uuringud on näidanud, et kui inimesed panevad raha kõrvale samal pangakontol, millelt nad teevad igapäevaseid arveldusi, kipub raha igapäevastele ostudele ära kuluma.

Kuna meelerahufondi suure tõenäosusega täies ulatuses väga lühikese etteteatamisega vaja ei lähe, oleks mõistlik hoida raha intressitulu pakkuvates kogumistoodetes. Kui soov on raha koguda pikemalt, siis sobivad selleks hästi tähtajalised hoiused, mis maksid eelmisel aastal ka erakordselt kõrgeid intresse.

Leia endale sobivaim kogumislahendus

Tähtajaline hoius paneb raha mõneks ajaks kinni. Kui see variant rahakogujale ei sobi, pakuvad pangad veel mitmeid erinevaid kogumislahendusi. „Näiteks Coop Pangas on Rahasahtel, mis sarnaneb oma olemuselt arvelduskontole, kust saab raha kiirelt kätte, aga samal ajal teenib see 2% intressitulu,“ tõi Karel Parve näite.

Kõige mõistlikum on meelerahufond ära jaotada pikemate tähtajaliste hoiuste ja lühemate kogumishoiuste vahel. Nii on vajadusel alati raha käepärast, aga see teenib ka lisatulu. „Tuleks läbi mõelda, kui suur summa peab olema vajadusel kohe kättesaadav ja kui palju raha võib vaja minna alles mõne kuu pärast,“ lisas Parve.

Ole kursis oma kulude ja tuludega

Selleks, et rohkem raha koguda enda jaoks oluliste asjade jaoks, tasub uue aasta alguses vaadata üle ka viimase aasta kulud ja püsitellimused. Ülevaate saamiseks on võimalik kasutada nii oma kodupanga ülevaateid, eraldi rakendusi nagu MyFinancier või Bilance, aga ka Excelit.