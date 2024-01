Võitlus „vaikse tapjaga.“ Kardioloog hoiatab: kõrge kolesterooli esimene avaldumise märk võib olla kohe fataalne

Kardioloog Märt Elmet ütles: „Kolesterool ise ei pruugi olla probleem, see on täiesti normaalne keha komponent, mida inimene saab toiduga ja keha sünteesib seda ka ise. Umbes 70 protsenti kolesteroolist toodab meie maks ning see on geneetiliselt määratud ja umbes 30 protsenti saame toiduga. Probleemid tekivad siis kui kolesterool on liiga kõrge ja erinevad kolesteroolid on paigast ära. See hakkab kahjustama veresooni üle kogu keha. Südameinfarkt on üks selle protsessi kõige tavalisem, samas kõige fataalsem tagajärg. Keeruliseks teeb asja see, et kõrge kolesterooli tüsistuste ja infarkti tekke vahel on pikaajaline intervall. Kõrgenenud kolesterooliga inimene võib elada aastakümneid ja tüsistus tuleb siis kui on juba hilja reageerida. Lisaks kõrgele kolesteroolile on alati vajalik arvestada ka kõigi teiste südamehaiguste riskitegurite ning nende halva toime summeerumisega. Näiteks kõrge vererõhk on samuti kergesti avastatav, kuid samas ka lihtsalt korrigeeritav terviseprobleem, mis on siiani Eestis ebapiisavalt diagnoositud ja ravitud.“