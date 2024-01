„Arvake ära, mis sinna alla jääb!“ Günekoloog avaldab hügieenivea, mida 95 % naistest enne läbivaatust teevad...

Hiljuti avaldatud videos vastas Danielle oma jälgijale, naisele, kes tundis muret: „Kas kellelgi on veel selline probleem, et pühkides jääb tualettpaberi tükikesi „sinna alla“ kinni?“ Arsti sõnul on see enam kui tavaline. „Ma ütleksin, et umbes 95 protsenti naistest, kes günekoloogi juurde tulevad paluvad tualetti kasutada. Ilmselt on see närvidest,“ põhjendab Danielle ja lisab: „nii et arvake ära, mis seal all läbivaatuse ajal toimub...“ Danielle sõnul see arsti kindlasti ei häiri, kuid naised ise soovivad olla selle protseduuri käigus puhtad.