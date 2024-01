BITCH 4 | Kirki Kubriga ilusüstidest, sekspoe ostudest, ebakindlustest ja naiste karjumisest voodis

Elysal ja Miss Marleel on täna külas Ulaka Kaunitari perenaine Kirki Kubri, kes meenutab, kuidas sündis idee avada Eestis omaenda sekspood, mis eristuks ega oleks keldrikauplus. „Endiselt üllatun, et keldrikauplused on veel ülekaalus!“

Millised tooted on sekspoes kõige levinumad ja mille kohta küsitakse kõige rohkem? Miks on rohkem naistele suunatud kaupa? Kirki kirjeldab ka, miks ei ole vaja tunda piinlikkust või miks ei tasu tunda end ebapiisavana, kui partner tuleb uue seksmänguasjaga koju. „See ei tähenda üldse, et sina ei ole piisav!“ Samuti soovitab ka paaridel tulla koos sekspoodi, koos avastama, see on paljude jaoks hoopis mugavam lähenemine ja niimoodi saab partneri kohta ka uusi teadmisi.