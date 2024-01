„Ära loo ega hinda oma seksi „keskmise“ filmiseksi järgi!“ Need on asjad, mida filmiseksis enamasti ei näe

„Kui ma küsin inimestelt, kust pärinevad nende teadmised ja arusaamad sellest, kuidas seks käib ja mis on okei, öeldakse mulle, et peamiselt filmidest. No ja mujalt meediast ka. Sh sotsiaalmeediast,“ kirjutab Sekspositiivi Instagrami lehel seksuloog Kristina Birk-Vellemaa.