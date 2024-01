Delikaatne probleem perekonnas: ta ütles, et abiellumine oleks meie puhul raiskamine, kuna me ei kavatse kunagi olla „päris“ perekond

Erandiks pole ka allolev lugu, mis rullus lahti tänupühaõhtusöögil. Oma lugu jagas internetifoorumis naine, kelle valik, mitte lapsi saada, põhjustas konflikti õemehega, kes on viljatu. „Minu õemees on viljatu ja muudab selle kõigi probleemiks,“ avaldas naine, kelle sõnul ei suuda tema õemees mõista ja aktsepteerida tema eluvalikuid.

„Ta on minu peale karjunud, sest ma olen öelnud, et ei soovi lapsi saada. Ta ütleb, et kuidas ma julgen oma emakat „raisata“, kui maailmas on teisi naisi, kes tahavad, kuid ei saa lapsi.“