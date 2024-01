Kuivad ja karedad laigud nahal. Need on toidud, mida talvel süüa, et nahk püsiks niisutatuna

Enne nahahooldusest rääkimist märgib Mari, et talvel on veelgi olulisem jälgida toitumist, mis on niisutatud naha alus. Eriti seda, kas saame kätte vajaliku koguse oomega-3-rasvhappeid, mille puudus on oluline põhjus kuivuse ja karedate laikude tekkimisel. „Head allikad on rasvane kala, tšiia- ja linaseemned, Kreeka pähklid, kanepiseemneõli, kindlasti joo hoolsalt vett, sest kui naha põhivajadused on täidetud, toimivad ka tooted kindlamalt.“