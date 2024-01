KOGEMUS | Kaaslast otsiv mees Tinderist: väga hull oli olukord just Eesti naistega, kelle egod on ikka täiesti läbi lae

Otsisin kaaslast, kellega uuesti alustada ja unistasin uuest lapsest. Vastu vaatasid siis sellised ca 40+ igavad, enesekesksed, kohati vaimsete häiretega, eluülikoolist, spirituaalsed veganid, kes vaatasid mind lihtsalt jalgadega rahakotina. Mõned kutsusid ennast ise restorani, kellega sai sedasi suht-koht viisakalt vestlus ära lõpetatud. Üks umbes 40-ne naine hakkas rääkima, et tegelikult ei tohiks lapsi saadagi, kuna maal saavad ressursid otsa ja et naise ajus toimuvad halvad muudatused pärast lapse saamist jms selliseid rumalusi. Muidu vaatasin, et oli väga ilusas naine, aga peast ikka väga katki.