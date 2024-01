Naine manitseb „kavalaid“ mehi: valede fotodega end päriselus ikka nooremaks ei tee

„Olen lesk ja üle keskeas naine, tunnistan, olen ka ise sotsiaalmeediat külastanud. Suhteportaalid on tõesti mõttetud, kedagi seal päriselt ei leia. Ajaviiteks teinekord lolli mängida. Mehed on suhteliselt samad, puudub loogiline mõtlemine, mugavad, isegi tihti kasimatud. Pilt luuakse endast parem kui asi tegelikult on.

Ja ka valede fotodega ikka ennast päriselus nooremaks ei tee, olid sale kena poiss, reaalsus on suur kõht ja punetav nägu. Täiesti eluvõõrad mehed. Tundub, et ka mehed otsivad ullikesi, kelle arvelt elada, aga meestel on suured nõudmised. Vaadake peeglisse, isegi kui oledki 10 aastat noorem, ei taha ka siis.

Elupõletajad on need mehed. Õiged mehed elavad suhtes ja oskavad suhet hoida ja väärtustada. Portaalides on õnnekütid, ehk näkkab. Maksa peale, ka siis neid ei taha. Nendes kohtades normaalsed inimesed ei käi. Ja lahkudki portaalist. Kõik me õpime.“