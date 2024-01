„Ekraan lülitub õues lihtsalt välja.“ Kuidas külmaga nutiseadmete kahjustusi vältida?

„Usun, et paljud meist on märganud, kuidas talvel väljas olles hakkab nutitelefon aeglasemalt töötama. See juhtub, kui nutitelefoni aku kulutab külma tõttu tavapärasest rohkem energiat, aku tühjeneb kiiremini ja võib külma tõttu isegi välja lülituda,“ selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Ta lisab, et madal temperatuur ei mõjuta ainult telefoni akut - ka ekraanid ja muud sisemised komponendid on külma suhtes tundlikud ning muutuvad selle tulemusena hapramaks ja vähem töökindlaks.