Eesti mees räägib, mis viguri ta oma Tinderi kontol tegi: hea rahulik on, üheski portaalis ükski naine mind ei taha

„Mul sama teema, olen heal järjel jne. Kaks teismelist last elavad minuga. Panin profiili ausalt, et lapsed elavad minuga ja seiklejad lükaku mind vasakule. Hea rahulik on, üheski portaalis ükski naine mind ei taha. Naudin elu oma lastega täiel rinnal: kauged reisid, head hobid ja muud jutud. Elu on lill, keegi ei kobise, mögise ega nõua midagi.