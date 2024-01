Lugeja pahandab: miks peaks mees olema vaimustuses naisest, kes vananedes tahab ühtäkki eriti ihaldusväärset meest?

„Naistel puudub reaalsustaju. Miks peaksid mehed olema vaimustuses naistest, kes on oma noorusaja raisanud suvalistele ning vananedes tahavad ühtäkki eriti ihaldusväärset meest? Pere loomiseks on eelistatud värsked, ilma lasteta ja ohtra ringiskoorimiseta naised.

Kas tõesti peaks tahetud mees eelistama suurt ränka pagasit ja loobuma väljavaadetest elada normaalset elu värske, noorusliku ja voorusliku naisega? Suure pagasiga naised, isegi alla keskea naised, kellel on palju eksmehi või kes on lahutatud, ei suuda võistelda palju nooremate, ilusamate, värskemate, palju vähesema pagasiga naistega. On seda nii keeruline mõista?