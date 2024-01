Silvia Ilves oma uuest kallimast: minus püsib naiivne lootus, et mu kõrvale jääb keegi aastakümneteks

Silvial on ennegi olnud kaaslasi, aga Kristo erineb just seletamatu mõistmise ja empaatilise meele poolest. „Ma pole enne nii impulsiivset inimest kohanud, nagu seda on Kristo, arvasin alati, et teist sellist nagu mina siin maailmas ei leidugi. Inimest, kes armastab kultuuri, naudib pereelu ning jagab südames headust maailmale. Samas leidub neil ka erinevusi, aga, mis on Silvia puudus, on Kristo pluss: „Kui vihastan, siis ikka asjad lendavad, aga Kristo pole kunagi millegi ega kellegi peale vihane, mul on temalt palju õppida,“ naerab naine.