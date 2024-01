Lahkumineku kasuks otsustanud naine: ekskallim tegi mulle „lahkumiskingituse“, mis tekitab kahetisi tundeid

„Ma otsustasin oma seitse aastat kestnud kooselu lõpetada, sest sain lõpuks aru, et mind ei kohelda hästi ja me ei sobi kokku. Suhtesse minnes olin ma kohutavalt ebakindel ja oleksin ma toona näinud vaeva oma enesekindlusega, ei oleks see suhe kindlasti üle poole aasta kestnud,“ räägib naine.

Kuid ta ei oodanud, et lahkumineku puhul teeks ekskallim talle kingituse. Kink šokeeris teda veidi ja ta ei osanud seisukohta võtta, kas see on siiralt armas žest või lihtsalt inetu manipuleerimistaktika. Ta tegi kingitusest ka väikese video, mille laadis üles TikToki ja tema üllatuseks kogus video üle 12 miljoni vaatamise.

Pakis oli eneseabiraamat „Fall in love with yourself“ ning juures oli paber, millele oli ekskallima poolt käsitisi kirjutatud: „Ma tean, et sa ei armasta mind enam. Armasta nüüd iseennast.“

Kommentaatorid jagunesid kaheks - oli neid, kes ütlesid, et mees tundub igati armastusväärne ja Rachel võiks omalt poolt nüüd kõik anda, et see mees tagasi saada, teised aga on veendunud, et tegemist on korraliku manipuleerimisega, et Racheli niigi suurt ebakindlust veelgi süvendada.

