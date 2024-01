FOTO | Imearmas klõps! Näitlejanna Jessica Biel kutsub lõbusa fotoga naisi loomulikku ilu kummardama

Üles laetud fotode järgi võib aimata, et Jessica Biel valmistub rahulikuks 2024. aastaks, mis tähendab, et tuunitud fotod pole enam ammu trendikad, vaid hinnas on hoopis meigivabad selfid. 41-aastane näitlejanna jagas hiljuti Instagramis fotosid, mille pealkirjaks oli „Rohkem seda 2024.aastal“.