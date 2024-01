FOTO | „Ma ei ole valmis pensionile jääma!“ 71- aastane supermodell poseeris pitspesus ja nahkmantlis

Üks esimestest supermodellidest, Marie Helvin on olnud moeikoon läbi aastakümnete. „Ma lõpetasin modellinduse umbes 40-aastaselt, sest tööd polnud ja mind peeti liiga vanaks. Ja tõesti, alles siis, kui sain 50, hakkasin uuesti tööle. Nii et see on mu teine ​​karjäär kummalisel moel,“ naerab naine.

„Ma pole veel valmis pensionile jääma, kes ütleb, et naine ei saa 70ndates pesu modell olla?,“ küsis Helvin.„Mind ajab nii vihaseks, et naisi ignoreeritakse ja nad muutuvad nähtamatuks pärast 60. eluaastat,“ pahandas supermodell ja lisas, et vanus ei defineeri inimest.

Kaksteist korda Vogue kaanel poseerinud supermodell särab nüüd hinnatud pesubrändi Bluebella Valentinipäeva kampaanias, poseerides kaunis ja napis pesus.

„Ma arvan, et paljud minuvanused naised on ummikus, sest ühiskond paneb meid nii tundma. Sa peaksid tagasi võtma selle, kes sa oled. Võtke tagasi oma individuaalsus, võtke tagasi oma jõud naisena ja avastage kõike, mis sellega kaasneb,“ julgustab Helvin.

„See hõlmab enda poputamist ilusate asjadega, näiteks nagu pesu. See tähendab, et lubatakse endale head seksi, head toitu, head elu, lahkust ja kõiki neid imelisi asju. Loodan, et see kampaania paneb naisi sellele mõtlema,“ unistab Helvin. „Tundke end natuke vabamalt ja mõelge, et kui tema saab hakkama, saan hakkama ka mina. Olen sellest kampaaniast nii põnevil ja tean lihtsalt, et minuvanustele ja vanematele naistele hakkab see meeldima!“

allikas: mirror.co.uk