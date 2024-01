Oluline meelespea lapsevanemale: millist valuvaigistit ja mis annuses anda lastele

Benu apteegi proviisori Kerli Valge-Rebase sõnul on apteegis lastele saadaval valu vaigistamiseks ja palaviku alandamiseks kaks toimeainet – paratsetamool ja ibuprofeen, millest esmavalikuna soovitab ta paratsetamooli. „Kui aga varasem kogemus lapsega on näidanud, et antud toimeaine ei ole piisavalt efektiivne valu või palaviku leevendamisel, siis kindlasti tasuks proovida ibuprofeeni,“ räägib Valge-Rebane.

Proviisori sõnul ei pea valu kannatama ning valuvaigistit võib anda lapsele ka siis, kui tal ei ole palavikku. „Kuna väikelapsed ei oska öelda, et neil kuskil valutab, vaid annavad sellest aimu oma käitumisega – on virilad, nutused, ei taha süüa ega mängida, siis minu soovitus oleks usaldada oma instinkti, sest iga lapsevanem teab, milline on tema laps tavapäraselt,“ julgustab Valge-Rebane lapsevanemaid.

Sama toimeaine erineval kujul

Kui ibuprofeeni on väikelastele ainult siirupina, siis paratsetamooli on lisaks ka raviküünaldena, mis on mõeldud rektaalseks kasutamiseks. Suurematele lastele alates 7ndast eluaastast, kes kaaluvad üle 20 kg, on valikus ka ibuprofeeni närimistabletid.

„Kas eelistada siirupit või raviküünlaid sõltub lapsest ja ka lapsevanemast, samuti haigusega kaasnevatest sümptomitest,“ selgitab proviisor. Ta toob näite, et kui laps oksendab, on parem manustada ravim küünlana, kui aga esineb kõhulahtisust, tasuks eelistada siirupit. „Selliselt toimides saab olla kindel, et manustatud annus sai ka päriselt sisse võetud. Teinekord on raviküünla paigaldamine öösel magavale lapsele mugavam kui siirupi võtmine. Kindlasti on ka lapse eelistused olulised, näiteks kas lapsele sobib siirupite magus maitse,“ toob Valge-Rebane välja.

Kuidas arvutada õiget ravimiannust?

Proviisori sõnul on selleks, et ravimil oleks piisavalt tugev toime ja ei tekiks ohtu üleannustamiseks, oluline teada lapse kehakaalu, kuna ravimi koguse arvutamine käib imikutel ja väikelastel just selle järgi.