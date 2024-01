HEA TÜDRUK | Kui noor tüdruk hakkab armastama kuulsat või rikast vanameest, kas on õige ohverdada oma elu parimad aastad?

Vaataja-kuulajakirjast tuleb seekord esile üks põletav küsimus, mis alati kirgi tekitab ja kommentaariumi kihama paneb - Kui noor tüdruk hakkab armastama kuulsat või rikast vanameest, kas siis on õige ohverdada oma elu parimad aastad? See on ka küsimus, mida Anu vestlusõhtutel „Head tüdrukud nii ei tee“ ja „ Pahad tüdrukud“ on alati publiku poolt õhku visatud.

Anu kogemuse põhjal oli 22aastat vanem Ristomatti tema jaoks täielik loteriivõit. „Ma ei olnud ka enam verinoor - 26aastane, aga kurb on muidugi see, et suure eavahega paarid ei vanane samas tempos,“ tõdeb Anu. „Ehkki mehed vananevad kenamini kui naised ei tahaks keegi 70aastase hooldajaks hakata, kui oled täies elujõus 40ndates naine.“

Meeste puhul on justkui aktsepteeritav, kui 40aastaselt teise või kolmanda nooruse tuhin peale tuleb. Mees tunneb, et on härga täis, aga naine pole enam võibolla nii särtsakas, kui aastaid tagasi. Kõige jubedam muidugi see, kui naine on lihtsalt alla andnud, ega viitsi enam peeglissegi vaadata. „Ilmselt tunneb mees, et on paremat väärt. Noor naine annab energiat ja on kena nii endal vaadata, kui ka teiste ees uhkustada,“ muigab Anu. „Siis saavad ka mahajäetud naised jalad kõhu alt välja. Võtavad end käsile ja hakkavad iluoppe tegema, tisse kohendama, särtsakamat pesu ostma - saavad justkui uue hingamise.“