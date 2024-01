Varjatud märgid tõsisest tervisemurest: pidev külmatunne ja kehakaalu tõus

Lisaks eelmainitule võib haigus põhjustada ka väsimuse ja depressiooni sümptomeid. Kõik neli on kilpnäärme alatalitluse sümptomid, mille korral toodetakse organismis kilpnäärme hormoone liiga vähe.

„Kilpnäärme alatalitluse sümptomid on sageli sarnased muude haigusseisundite sümptomitega ja arenevad tavaliselt aeglaselt, seega ei pruugi neid kohe märgata ega kahtlustadagi. Näiteks kui olete vanuses, kus võite oodata menopausi, võite arvata, et sümptomid on tingitud sellest, mitte kilpnäärmeprobleemidest,“ sõnab NHS (National Health Service- toim.) pressiesindaja.