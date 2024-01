Nii vähe ongi vaja! Argised žestid, mis hoiavad suhte tugevana

Kõige tähtsam on mitte lasta tunnetel hääbuda ja selle tõttu on kõik igapäevased žestid ka nii olulised.

Käest kinni hoidmine jalutamise ajal

See iseenesest väike žest võib palju rääkida selle kohta, milline on paari omavaheline suhe. See näitab ka seda, et suhe on kindel ja turvaline. See näitab tundeid ja hoolitsust. Aastate möödudes ei peata seda aga enam nii oluliseks, kui alguses. Ja ometi, alguses oli see ju nii oluline!

Näita, et märkad ja hoolid

Sa ei pea hakkama suuri sõnu tegema, aga sõnum, mis sisaldab paar lihtsat sõna : „Ma armastan sind!“ või „Ma igatsen sinu järgi!“ või siis hoopis : „Ma vajan nii väga ühte suurt kallistust!“ võib teinekord teha imesid. Ja aitab hoida samal ajal omavahelist suhet.

Võta aega, et kuulata

See võib tunduda nii enesestmõistetav ja loomulik aga sageli me ei märka isegi, et ega me tegelikult ei kuula rohkem, kui poole kõrvaga. Tähtis ei olegi nii väga see, et sa uurid, kuidas tal läks vaid lihtsalt kuulad, kui ta räägib. Ja ära unusta ka kiita, kui võimalus tekib, see aitab tõsta teise inimese enesehinnangut. Positiivsetel lausetel on väga suur mõju.

Paku toetust

Tähtis on ka võtta aega selleks, et teha midagi ka teise jaoks ja aidata teda. Isegi, kui teil on tööd ära jaotatud, on väga hea, kui sa leiad võimaluse ka, et teist aidata. See võib olla päris suureks kergenduseks teinekord.

allikas: Kodused Lood