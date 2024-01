Noorem naine, vanem mees. Naise pihtimus: statistiliselt sureb mu mees 19 aastat varem kui mina!

„Kui ma armusin mehesse, kes on minust 16 aastat vanem, teadsin, et tõenäoliselt olen mina see, kes hiljem üksi jääb. Statistiliselt sureb mu mees 19 aastat ja 321 päeva varem kui mina. See on fakt, mille ma leidsin internetist temaga esimest aastat koos olles. Selle teadmine on üks ning aktsepteerimine täiesti teine asi.“