Tänase murekirja autoriks on 27-aastane naine, kes on aastaid toeks olnud sõbrale, kelle vaimne tervis vajaks toetamist. Just seda ta ongi ise teinud, kuid jaks hakkab lõppema. Mis piirini ja kuidas toetada abivajajat, kui abivajaja seda ise ei soovi?

„Minu mureks on see, et ma ei tea, kui kaua ja mis piirini olla toeks inimesele, kes end ise aidata ei taha. Mul on hea sõber, kes kannatab juba aastaid vaimse tervise murede all. On paremaid ja halvemaid perioode ja olen sellega arvestanud...“