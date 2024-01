Erimeelsused lapse saamise asjus ajasid Sofia Vergara abielu lahku: tunnen, et see pole lapse suhtes õiglane

„Oleme teinud raske otsuse lahutada,“ alustas paar. „Oleme inimesed, kes armastavad ja hoolivad teineteisest väga. Palume viisakalt, et austaksite meie privaatsust ajal, kui liigume edasi oma elu uude etappi,“ teatasid Vergara ja Manganiello.

Nüüdseks on selgunud, et lahutuse põhjuseks sai abikaasade elus kätte jõudnud erinev etapp.

„Minu abielu lagunes, sest mu mees oli minust noorem. Tema tahtis lapsi saada, kuid mina ei tahtnud olla vana ema,“ ütles Vergara intervjuus Hispaania ajalehele El País. „Ma tunnen, et see pole lapse suhtes õiglane. Ma austan neid, kes selle ette võtavad, kuid see pole enam minu jaoks,“ tunnistas näitlejanna, et lahkuminek oli tema endise abikaasa huvides.

Vergaral on endise abikaasa Joe Gonzalezega poeg. „Ma sünnitasin 19-aastaselt poja, kes on praegu 32-aastane, ja olen valmis saama vanaemaks, mitte emaks. Seega, kui armastus tuleb, peab ta tulema koos [oma] lastega,“ sõnas Vergara ja lisas, et tal on kätte jõudnud menopaus.

„Mul on peaaegu menopaus, see on asjade loomulik käik,“ jätkas ta. „Kui mu pojast saab isa, siis las ta toob lapse korraks minu juurde, kuid siis annan lapse talle tagasi ja elan oma elu edasi – seda ma pean tegema.“