„Eelmise aasta soovid? Täitunud!“ Eesti naised jagavad tõhusaid nippe edu ja unistusteni jõudmiseks

Teise näite toob Marin majaehitusest. „Otsustasime Hiiumaale maja ehitada ning siis selgus, et maale ei taheta laenu anda. Seepärast hakkasime tasapisi laenuta ehitama. See protsess õpetas seadma konkreetseid hoomatavaid ja saavutatavaid eesmärke. Samas hoidsime kogu aeg sihti silme ees ja kui läks raskeks, tuletasime meelde, miks me seda teeme. Ühel hetkel panin kirja konkreetse tähtaja, mis tundus unistusena – kolida majja jõuludeks 2023.“ Ka selle eesmärgi kohta võib öelda: mõeldud, planeeritud, tehtud!

„Need nipid on mind väga aidanud. Näiteks oli meil aastaid eesmärgiks, et abikaasa saaks Soomest töölt koju Hiiumaale tööle tulla. Eelmise aasta alguses julgesin sellele eesmärgile tähtajaks panna kolm aastat. Varem oli see eesmärk olnud tähtajatu, mis tähendas, et see võiks juhtuda kunagi tulevikus. Reaalsuses tegutsesime tasapisi selles suunas, sügisel tekkis võimalus ning aasta lõpus saigi abikaasa koju tulla.“

Marini jaoks toimib edu saavutamiseks kõige paremini lihtne nõuanne: unista suurelt ja siis asu väikeste sammudega teele. „Nii muutuvad unistused eesmärkideks ja saavutatavateks. Teine nipp on märgata väikeseid edusamme ja tähistada pisikesi võite,“ teab ta.

Mitmed uuringud kinnitavad kurba fakti, et 90% inimestest loobub uusaastalubadustest juba paari kuu pärast. Selleks, et endale seatud eesmärgid ka realiseeruksid, soovitavad teadlased teha need isiklikuks- alustada pisiharjumustest ja olla oma soovides realistlik. Just niimoodi allpool kõnelejad toimivadki.

Investeerimisel, aga ka raha kogumisel aitavad samuti väikesed saavutatavad eesmärgid (eriti ümmargused) ning kiire eduelamus. Tähista esimest teenitud summat, isegi kui see on alguses mõni sent ainult! Ja ära lõpeta kunagi nende võitude tähistamist. Olen siiani õnnelik iga laekuva summa üle, kuigi mul saab peagi seitse aastat investeeritud.“

Eelmise aasta soovid? Täitunud!

„Olen väga suur aasta planeerija, sest eesmärke seades, kirja pannes ja aega sealjuures süsteemselt kasutades annan ma endast maksimumi, et need saaksid ka realiseeruda,“ ütleb populaarse korrastusbrändi „Meieeluilu“ taga tegutsev Marie Pärkma.

Marie paneb eesmärkide püstitamise ja aja planeerimise vahele võrdusmärgi. Põhjus on lihtne – kui aega ei plaani, ei võta seda ka eesmärkide saavutamiseks. „Aeg on seega väärtuslik vara, millega tuleb maksimaalselt hästi ümber käia just plaanimise ja produktiivsuse kaudu.“ Aja plaanimiseks kasutab ta Google’i kalendrit ja ka Asana rakendust.

Marie on teadlik planeerija ja seepärast on ta ise kokku pannud visioonitahvli ja eesmärkide seadmise töövihiku. „Tunnen, et eesmärkide seadmine peab olema tehtud võimalikult lihtsaks ja et neid tuleks paberi ja pliiatsi abil kirja panna.“ Marie teeb juba teist aastat endale visioonitahvlit, kus on 14 kategooria juures võimalik manifesteerida just selline elu, nagu ta unistab ja soovib.

Eelmise aasta visioonitahvlist täitusid põhimõtteliselt kõik asjad ja ma olen enda üle kokkuvõttes väga uhke.

Töövihiku sissekannet alustab Marie kõigepealt möödunu analüüsiga. „Kui tean, kuidas mul eelnevalt läks, siis oskan ka paremini edasi minna.“

Kui aasta eesmärgid on kirja pandud, hakkab Marie neid aasta peale jaotama. „Kuu alguses loon vastavalt aastaplaanile plaani käesolevaks kuuks ning sean eesmärgid. Niimoodi kuu haaval püüdlen terve aasta eesmärkide saavutamisele,“ jagab Marie nippe ja lisab, et iga kalendrikuu jaotab ta omakorda nädalateks. „Seega saan öelda, et teen eesmärgid kuu ja nädalate raames väiksemaks – väikesed ampsud korraga.“