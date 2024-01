„See ei olnud ju selline, nagu ma tahtsin!“ Naine keeldus mehe abieluettepanekust huvitaval põhjusel

„Ma olen alati olnud äärmiselt perekeskne inimene, jaganud kõiki elusündmusi oma perega, ema-isa ja õdede-vendadega, me oleme hästi kokkuhoidvad. Ja seega olen unistanud, et kui mu kallim mind kunagi endale naiseks palub, siis see on minu pere keskel mõnel üritusel, kus kõik mu kallid inimesed seda näevad ja saavad sellest osa!

Olen oma kallimaga mitu aastat koos olnud ja ma olen sellest talle rääkinud. Korduvalt. Seega ei saa väita, et ta ei teaks, kui oluline see mu jaoks on. Ja mis siis tegelikult juhtus? Mõned nädalad tagasi kui me käisime õhtul kahekesi jalutamas ja päikeseloojangut vaatamas, laskus ta rannapromenaadil ühele põlvele ja palus mind endale naiseks. Mul tulid pisarad silma, aga mitte õnnest. See polnud ju see, millest ma olin unistanud. Ütlesin tol hetkel „ei“, kuid selgitasin kiiresti juurde, et muidugi ma abiellun temaga, aga kas ta saaks selle kena žesti nii-öelda uuesti teha mingil hetkel, kui me oleme koos mu perega.