Imelikult aeglaselt paranevad haavad või väsimus, mis ei kao? Märgid, mis viitavad nõrgale immuunsüsteemile

Üks peamistest märkidest, mis viitab immuunsüsteemi nõrgenemisele, on sagedasem nakkushaigustesse haigestumine. See võib puudutada hingamisteede haiguseid (nohu, gripp), nahahaiguseid ning samuti kõrva-, nina- ja kurguhaiguseid.

Tugev immuunsus soodustab ja kiirendab haavade paranemist. Kui sa märkad, et haavade paranemine võtab rohkem aega, võib see olla märk nõrgenenud immuunsusest.

Kui palavikku esineb rohkem, võib ka see olla märgiks nõrgenenud immuunsusest. Palavik aitab immuunsusel viiruste vastu võidelda, kui palavik tekib aga sagedamini, võib see olla märgiks, et immuunsüsteemil on raske võidelda sissetungijate vastu.