Elisa Kolk möödunud suve petmisskandaalist: kulla inimesed, te ei kujuta ettegi, mida ma tegelikult tean!

Glamuurireporter, naine kellel on nina skandaalide peale ehk 17 aastat ajakirjanikuna töötanud Anna-Maria Veidemann-Makko andis saatejuhtide põletavale küsimusele kuumi vastuseid: miks on eestlased nii kibestunud? Miks meeldivad eestlastele nii väga skandaalid? Kuidas toetas Anna- Maria Elisat viimase petmisskandaali ajal? „Rääkisime tunde,“ meenutab lauljanna ja lisab naljaga, et tal on Anna- Mariaga armastuse ja vihakamise suhe, just viimase ameti tõttu. „Ma tean täpselt, mida sa läbi elasid ja see läks mulle väga hinge,“ meenutab reporter.