Kuidas suhet lõpetada? Lugeja jagab nõu: kuigi see võib alguses vale ja valus tunduda, on kõige õigem ja mõistlikum...

„Kuigi see võib alguses vale ja valus tunduda, on kõige õigem ja mõistlikum lihtsalt leppida lahutusega, soovida eksile siiralt kõike head, isegi, kui tahaks halvasti öelda ja mitte kontakteeruda enam, kui siis ainult hädavajaliku osas minimaalselt. Sa ei vaja oma ellu inimest, kes sinuga on sedasi käitunud, sest see muster jääbki korduma ja sa oled eksi jaoks alati nö. madalamal astmel - soovitan sellele tõsiselt mõelda! See ei ole seda väärt.“