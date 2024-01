„Täid ei teki mustusest ja koduloomad neid ei levita.“ Millest on abi võitluses ebameeldivate peatäidega?

Kuigi peatäid ei vali tegelikult ei sugu ega vanust, on nad enim levinud just laste seas. „Peatäid levivad ainult otsekontakti kaudu, sest nad ei lenda, hüppa ega uju. Küll aga suudavad nad väga kiiresti liikuda. Sellepärast puudutabki täitõbi ehk pedikuloos eelkõige lasteaia- ja koolilapsi, kes on palju otseses kokkupuutes teiste laste juustega ning samuti toimub levik kammide, rätikute, patsikummide ning mütside vahendusel,“ selgitab Astrid Oolberg lisades, et ka näiteks laagrites tekib samal põhjusel suurem oht peatäide levikuks.

Tänapäevased vahendid peatäidega võitlemiseks on tõhusad ja ohutud

Peatäide ennetamiseks on vajalik hoolikas kontroll. „Lasteaias või koolis käival lapsel tuleb aeg-ajalt pead kontrollida, seda eriti juhul kui laps kratsib pead. Niisama vaatlusest ei pruugi piisata, juuksed tuleb tähelepanelikult läbi kammida,“ on apteekri sõnul esimene samm. Veel juhib ta tähelepanu sellele, et kui mõnel pereliikmel on täid või tingud avastatud, tasub mõne nädala jooksul pead kontrollida kõikidel pereliikmetel.

„Nagu nimigi ütleb, elab peatäi peas, juustega kaetud piirkonnas. Enamasti pesitsevad nad kõrvade taga ja kuklapiirkonnas, aga levivad ka üle pea. Väliskeskkonnas säilivad täid kaks päeva, tingud kuni kaks nädalat,“ selgitab Oolberg.

Tänapäeval on apteekide tootevalikus saadaval lai valik tõhusaid ja ohutuid vahendeid peatäidega võitlemiseks. „Olemas on spetsiaalsed täikammid, kas mehaanilised või elektrilised, millega saab kammida nii niiskeid kui ka kuivi juukseid,“ toob apteeker ühe näite. „Väga oluline on juukseid kammida mitu päeva järjest, et eemaldada kõik täid ja vältida tingude arenemist täideks,“ rõhutab ta.

Lisaks on apteekides peatäide tõrjeks saadaval ka lai valik preparaate. „Levinumad neist on šampoonid, mis on tänapäeval tõepoolest tõhusad, ohutud ja ka lihtsad kasutada. Tihtipeale piisabki ühekordsest kasutamisest, kuid arvestades tingude arengutsüklit, on vahel tarvis teha ka kordustõrje,“ ütleb Oolberg.