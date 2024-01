Keskeas uue kaaslase leidmisest: soovitaks hoolega mõelda, kas tasub ikka oma pere ära lõhkuda ja uut „õnne“ otsima minna

Jah, on erandeid, kuid see muru ei ole ka mujal valdavalt rohelisem. Ideaalset inimest pole olemas, kõigil on oma hädad ja mured. See armumine läheb üle ja saabub argipäev koos samade muredega ja võibolla isegi uute ja keerulisemate muredega, mida eks ja ise aktsepteerisid partneriga ning tegid kompromisse, aga uuega enam see ei õnnestu st et paned ennast ja oma lapsi vihma käest rentsli alla. Eriti karmilt mõjub lahutus lastele. Ja kas see ei ole mitte isekas sel juhul seada ennast üle oma laste heaolu?