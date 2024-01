Šokis ema: nädalase taskuraha eest ostab laps paki kommi ja krõpsu, ja ongi raha otsas!

„Olen terve see kooliaasta andnud lapsele taskurahaks kümme eurot nädalas - see ongi siis raha, mida ta võib kulutada oma äranägemise järgi. Koju me rämpstoitu ei osta, seega kui tal on soov kulutada see raha kommide, krõpsude või sõpradega Hesburgeris käimise peale, siis olgu nii, mul ei ole selle kohta pretentsioone. Küll aga pean oma raha hoidma ja üle kümne euro nädalas mul pole võimalik anda. Laps on mul 9aastane, olen raha väärtust, selle kogumist ja hoidmist õpetanud küll, aga ikka kipub tal see kiiresti kuluma.