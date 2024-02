Ega sisetunne ilmaasjata kõhklema ei pane! Märgid, et sul on tegu väga enesekeskse inimesega

Ta elab oma väikeses maailmas

Enesekeskne inimene arvab, et kogu maailm keerleb tema ümber. Ta tunneb vajadust olla tähelepanu keskmes ja kaldub mõtlema ainult selle peale, kuidas antud olukord tema jaoks kasulik võib olla ja mida ta selle eest saab. Et oma tahtmist saada, on ta harjunud näitama ennast väga meeldivast küljest ja võib inimestega manipuleerida. Ta teab, et ka sinul on oma soovid ja vajadused aga see kõik ei lähe talle lihtsalt kord.

Ta peab kõige olulisemaks ja tähtsamaks oma isiklikku arvamust

Enesekeskne inimene ei lase teistel rääkida ei vestluste ega koosoleku ajal. Rääkides temaga, võib sul tekkida tunne, et jututeemad keerlevad üksnes tema elu, tema saavutuste ja tema probleemide ümber. Ta katkestab teiste jutu, et jututeema keerleks taas tema isiku ümber.

Ta on võimetu nägema kedagi või midagi peale iseenda, tal puudub empaatia. Empaatilisel inimesel on oskus panna end teise inimese asemel, et paremini mõista tema tundeid. Enesekesksed inimesed on võimetud nägema midagi läbi teise inimese silmade.

Ta vastutab harva oma tegude eest

Kõrgem enesehinnang paneb teda teisi süüdistama tema enda puudujääkides, sest ta on oma sisimas teadlik sellest, et ta ei ole nii hea nagu ta peaks. Ta on kitsa silmaringiga, ent ei otsigi võimalusi, et oma hoiakut muuta, isegi juhul, kui see peaks talle probleeme tekitama.

Ta on emotsionaalselt kurnav inimene

Enesekeskne inimene väsitab teisi inimesi, tekitades neis pettumust. Talle ei meeldi, kui jutuks tulevad kellegi teise probleemid, tegemised või eesmärgid. Kui sa peaksid talle midagi jutustama, hakkab ta uhkustama enda saavutustega. Või rääkima enda läbielamistest.

Kui sina peaksid rääkima sellest, et sa olid gripiga voodis, ütleb ta sulle, et temal läks veelgi hullemini. Kui sa ütled talle, et tahaksid tooli üle värvida, ütleb ta sulle, et temal on plaanis terves majas remont teha. Kui sa ütled talle, et sul kõht valutab, hakkab ta sulle rääkima oma pimesoole operatsioonist.

