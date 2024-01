HEA TÜDRUK | Kogu tõde rindade suurusest, alastusest ja naturaalse ilu müütidest: mees ütles, et milles probleem, tee siis ära!

Alati kui ta Soomes „kuuma pirukana“ kuhugi fotodele poseerima ja intervjuud andma kutsuti sai lepingusse kirja pandud, et pesus ta end ei eksponeeri. „Soomes muide makstakse intervjuude eest päris hästi,“ ütleb Anu „Loomulikult, kui oskad küsida.“ Samas avastas ta alailma, et tema on küll palunud fotosessioonile fashion -outfit`e, kuid avastab sessioonile jõudes, et stilist on kohale tarinud kohvritäie seksikat pesu ja karusnahku. „Ei ole nii, et mina lähen kohale ja hakkan ennast paljaks kiskuma ning fotograafid manguvad, et pane ometigi endale midagi siivsamat ümber. Pigem see vana kalssika - kleidid muutuvad fotosessiooni käigus aina napimaks, kuniks läheb lahti moosimine, et näita ikka siredaid sääri ja dekolteed ka,“ naerab Anu.