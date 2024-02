Rahaasjadest avatud kaartidega rääkimine on oluline. Viisid, kuidas ausalt rääkida lastega pere rahaseisust

Kodust võiks kaasa tulla mõte, et raha on tööriist, mitte eesmärk omaette. Kui rääkida rahast pidevalt kui probleemist, mitte vahendist eesmärkide saavutamisel, mõjutab see ka lapse arusaamu. Pigem tasub seletada ja edasi anda teadmisi, millele peres raha kulub ning kuidas eristada soove reaalsetest vajadustest. Üks põhjus, miks paljud vanemad ei räägi lastega rahaasjadest ausalt, on see, et lapsed on väga siirad. Kardetakse, et lapsed lähevad eakaaslastele rääkima pere sissetulekutest ja rahatagavaradest. Eriti valmistab vanematele muret asjaolu, kui perel on rahaliselt keeruline olukord.