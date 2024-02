„Kui läheb poes lunimiseks, on kohe hea öelda, et sul on oma raha.“ Vanem jagab toimivaid taskuraha nõkse

„Meil on 5 eurot nädalas taskuraha. Kui hakkama ei saa, siis pead lihtsalt odavamaid asju vaatama või 2+ nädalat koguma oma eesmärkide saavutamiseks. Väiksem laps lööb tavaliselt kohe sirgeks (ka suure kummikommide paki peale tavaliselt). Suurem laps kogub, sest iga minu palgapäev on „intressipäev“ ja maksan iga tema kogutud 10 euro pealt 1 euro ja 5 euro pealt 50 senti intressi. Vajadusel saab laps ka minult võlgu küsida ja teeme laenulepingu, et kõik korrektne oleks, nagu peab. Intressiga loomulikult (näiteks esimene nädal 1 euro ja teine 2) ja arvestame maksed tulevastest nädalarahast/nädalarahadest maha.

See ei tähenda muidugi, et ma neile vahel jäätist ei osta või limonaadi või popkorni või niisama kommi, aga kui läheb poes mingiks lunimiseks, siis on kohe hea öelda, et sul ju oma raha ja võid kõik viimseni kohemaid sirgeks lüüa. Lisaks õpetab see hindu vaatama, sest kui 5 eurot on nädalaraha, siis vanem laps saab hästi aru, mis on odav ja hea ning mis on kallis, mille peale kõik raha ära läheks.“