Walesi printsess on alati oma tervise eest hoolitsemise musternäidis olnud. Hiljuti viidi ta haiglasse planeeritud kõhuõõne operatsiooni tõttu, kus ta viibis oodatust kauem. 42-aastane Kate on jõudnud eluaastateni, mil enda eest hoolitsemine on ülioluline.