„Eelmine mees nõudis, et kogu keha ja isegi juuksed oleks kaetud. Ja nüüd ma räägin siin bikiinidest.“

Balilt Lembonganile on lihtne minna. Ostad suvaliselt agendilt pileti, mis sisaldab hommikul hotellist pealevõttu, umbes pooletunnist paadisõitu saarele ja vajadusel ka seal majutusse viimist. Lahkumisaja võid jätta lahtiseks ja anda agendile päev ette teada, kui soovid tagasi sõita, ja Balil viiakse sind taas soovitud hotelli.Esimest korda käisin Lembonganil 2012. aastal. Olin varem lugenud reisijuhist, et see on väike saar, kus pole massiturismi nagu Balil ja kus puudub autoliiklus. Motorollerid on siiski saadaval. Nii oligi. Saare elanike põhitegevus oli meriadru kasvatamine, niisamuti kui kõrvalsaarel Ceninganil, mis on ühendatud Lembonganiga kitsa sillakesega.Teise tripi tegin sinna pool aastat hiljem ja ei tundnud enam saart ära. Sinna olid tekkinud veokid, mis vedasid laiali elektriposte, teede ääres olid suured kaablikerad uute elektriliinide tarvis ja siin-seal käis ehitustegevus. Kas sellest saarest saab Bali väike kaksik, mis varsti on autosid täis, sellest tulenevalt ka liiklusummikuid? Suveniirimüüjad igal nurgal, ööklubid, baarid jne kuni selleni välja, et korralikud inimesed ei kipu sinna enam reisima.Praeguse seisuga on alles vaid üksikud adrukasvatajad. Nende asemel on restoranid. Istumegi maalilise vaatega restoranis, jalad valges liivas, ja vaatame viimaste adrukasvatajate toimetamist. On see hea või halb? Kas need põliselanikud, kelle maa üles osteti, said väärilise tasu ja kolisid õnnelikuna uude elupaika? Seda ma ei saa kunagi ilmselt teada.