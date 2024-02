Ära vigastustega sauna mine! Kiropraktik jagab soovitusi, kuidas kaalu langetades keha tervist hoida

Kui trennis on juba mõnda aega käidud, tuleb oma keha kindlasti jälgida. Üks asi on see, kui pärast trenni on lihased natuke hellad, aga kui tekib valulikkus, pinge või kangus, mis ei taandu, peaks pöörduma manuaalterapeudi/kiropraktiku, spordiarsti, taastusraviarsti või füsioterapeudi poole.

Ta toob ka välja, et kui liikumine on piiratud, näiteks ühele poole saad rohkem kummardada kui teisele või on kummardudes üles tulek valulik või kange, viitab see probleemile. Kui pea ei pööra normaalselt mõlemale poole (norm 90 kraadi mõlemale poole), viitab see kaela-, õlavöötme või turja probleemile.