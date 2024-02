Sellega olin ma muidugi arvestanud, et inimesi on palju, nädalavahetus ikkagi, ilmselgelt ei saa eeldada, et oled oma lastega nagu miškad, kedagi teist ei ole. Aga appi-appi, mis kontingent! Ja ma ei ütle seda kui linnapreili või keegi, kes tahab oma lapsi vati sees hoida, kindlasti mitte. Aga ma ei ütleks, et see nüüd päris normaalne on, et laupäeval, päise päeva ajal, on kamp inimesi korralikus alkoholijoobes, on ummistanud oma olemasoluga mullivanni, istuvad seal, õlleklaasid näpus ja räuskavad korralikult. Mu viieaastane poeg küsis ka, et emme, miks onud karjuvad ja mulle ütled sa basseinis kogu aeg, et ma tasem oleksin?