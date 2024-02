Frustreeritud naine: mehed muudkui eeldavad üht kindlat asja voodielus, aga samaga vastates on häda käes. Masendav!

Alustasin kelmikalt, et kuidas tema suhtuks sellesse, kui ma talle vahel oraalseksi teeksin. Mees oli asjaga väga päri ja ütles, et ta naudiks seda väga. Uurisin kohe järgmiseks, et aga tema mulle? Siis oli kohe häda käes ja ta hakkas sahmima, et no kui ma väga tahan, siis eks ta ju proovida võib, aga eriti mugav see ei tundu ja naistele ju tegelikult ei meeldi, kui mees seal all asjatab! Olin kui pahviks löödud. Kõik mehed on siiani tunnistanud, et neile oraalseks meeldib, nad naudivad seda, aga naisele vastu teha ei suuda. Küsisin siis ka oma kaaslase käest, kust ta selle arvamuse saanud on.