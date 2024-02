KUULA | Mehed testivad: milline vastlakukkel on parim?

Lisaks magusatele vastlakuklitele on menüüs ka soolaseid ning nii klassikalisi, kui ka üpris ootamatuid lahendusi. Selge on see, et kui sa oled kunagi mõelnud, et vastlakukkel pole päris sinu teema, siis nüüd on õige aeg selles mõttelaadis korrektuure teha - vastlakukleid on igasuguseid ja absoluutselt iga maitsega inimesele.