„Te kõlate teineteisega kokku!“ Kuidas pikenda mesinädalatefaasi ehk järeleproovitud võimalused kuidas hoida suhe tugevana

Kui palju kordi oled sa olnud suhtes ja küsinud eneselt: “Soovin, et saaksin seda uuesti tunda” või “Soovin, et saaksime sellesse aega tagasi minna”. Aga samasse kohta uuesti õhtustama minemine või samasse kohta naasmine, kus te esimest korda suudlesite, ei too kogu maagiat tagasi. Paljud meist on nii suures sõltuvuses samade kogemuste taasloomisest, et ei tee ruumi uutele. See, mida te suhte alguses tegelikult tegite, oli uute mälestuste loomine energia ja avatusega. Armastust hoitakse elavana, luues rohkem uusi mälestusi – jätkates üheskoos õppimist ja kasvamist. Värsked kogemused toovad ellu põnevust ja loovad tugevama sideme.